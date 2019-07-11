涉強吻熊抱女助手受查　軍方司令脫性侵指控

獲提名為參謀長聯席會議副主席的美國戰略司令部司令海騰（John Hyten），被指於2017年強吻及熊抱一名女助手，更貼近她的身體摩擦。軍方其後展開調查，認為證據不足，國防部發言人指調查不影響海騰的提名程序。



美聯社報道指，事發時海騰是空軍上將，投訴人於另一軍事部門服役，但她在2016年11月，已與海騰共事。該匿名女子指，海騰於2017年年初多次強吻及熊抱她，兩人同年12月在南加州出席年度例行的列根國防論壇時，身穿運動服的海騰來到事主的下榻酒店房屋，再次熊抱她及摩擦身體，她曾極力反抗但不果。海騰其後問事主會否舉報他，她指不會。



事主稱，當時以為海騰即將退役，以及為了避免受到報復，於是沒有舉報。但她其後因領導不當遭戰略司令部調查，於是申請退役。但她服役的軍事部門認為她是被迫離開軍隊，於是拒絕退役申請，把她調往華盛頓任職。



事主為免再有更多人受害，加上得悉海騰獲提名出任參謀長聯席會議副主席，遂決定向國防部監察長辦公室投訴。國防部把案件轉介空軍調查，決定不予起訴。有官員透露，投訴人於2007年在伊拉克服役期間，亦曾投訴遭指揮官性侵。