37國駐聯合國大使發信函　為中國政府新疆政策辯護

中國政府被指在新疆設立「再教育營」，關押大批維族回教徒，惹起輿論關注。來自37個國家的聯合國大使周五（12日）發布了一封信，為中國對新疆問題的政策進行辯護，直接回應了西方國家早前對華的批評。



包括俄羅斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯、尼日利亞、古巴、埃及、阿爾及利亞和北韓在內的多個國家代表在信中為中方辯護，稱「我們讚揚中國在人權領域取得的顯著成就」。緬甸、菲律賓、津巴布韋等國代表也在信中簽署。



信中又指，一眾國家注意到恐怖主義、分裂主義和宗教極端主義對新疆各族人民造成了巨大傷害，而中國政府設立職業技能教育培訓中心後，「安全與保障已經重回新疆」。聯合國人權理事會於周五在瑞士日內瓦結束了第41屆會議，發信的大使們已提出要求，將這封信記錄為人權理事會的正式文件。



據報新疆目前有100萬人被關押在「再教育營」，其中大部分為維族人。聯合國人權理事會22個成員國，包括英國、法國、德國、澳洲、加拿大、日本等國家，周三（10日）發表聯合聲明，敦促中國停止大規模任意拘押新疆回教徒，並呼籲中國與聯合國人權事務高級專員及專家合作，允許聯合國和獨立的國際觀察員到新疆進行「有意義」訪視。