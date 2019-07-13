涉洩用戶資料　Fb同意繳50億美元巨額罰款

美國社交網巨擘Facebook（Fb）自去年捲入 8700萬用戶個人資料外洩風波後，遭美國聯邦貿易委員會（FTC）調查。美媒周五（12日）報道，雙方達成破紀錄的50億美元（約390億港元）罰款和解協議。不過，聯邦政府未有採取任何能改變Fb營運方式的監管措施，加上Fb對罰款早有準備，令外界質疑阻嚇力不足。



《華爾街日報》引述消息報道，FTC以3票對2票通過和解協議，以結束Fb在用戶私隱問題失誤的調查。協議將交由司法部最終審議，惟未知落實日期。一旦確認，將是FTC向科網企業開出的最高金額罰單；FTC及Fb發言人拒絕回應。舊紀錄的最高罰款，是2012年Google違反保障用戶私隱，遭罰2250萬美元（約1.7億港元）。



報道指，協議預期加入加強政府對Fb處理用戶私隱的限制，但繼續允許它與第三方收集和分享用戶個人數據。此外，由於共和黨籍及民主黨籍的委員分別支持及反對協議，因此對於有意見要求Fb始創人朱克伯格，應為英國政治顧問公司「劍橋分析」涉違規收集Fb用戶個人資料，或未來的失誤負上個人責任，專家認為在黨派分歧下成事機會不大。



然而，外界預期罰款難以嚴懲Fb，華爾街一眾投資者更是樂見其成。由於聯邦政府未有採取監管措施，令Fb依舊可依賴用戶的個人數據，發放具針對性的廣告。分析指，FTC的新規定即使正式生效，Fb仍可聘請大量律師和規管人員，全速發展旗下的廣告機器。



此外，罰款的金額只佔Fb的年度收入約四分之一，意味不會對Fb構成巨大的財務壓力。今年4月，Fb更提前準備，預留至少30億美元（約234億港元）資金交罰款。民主黨籍的眾議院反壟斷小組委員會主席奇奇利內（David Cicilline）形容，罰款如早到5個月的聖誕禮物：「如此強大的企業捲入嚴重失當行為，卻只受到輕微懲罰。」



「劍橋分析」醜聞去年爆出，被指影響美國2016年總統選舉。FTC展開長達一年多的調查，針對Fb有否違反雙方2011年簽署、承諾妥善保障用戶私隱的和解協議。