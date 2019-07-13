被指衣着暴露拒絕登機　非裔婦感冒犯質疑種族歧視

美國德州一名非洲裔女子日前於牙買加旅遊，正當準備乘坐美國航空（American Airlines）班機飛往邁阿密時，卻被一名空姐以「穿着過度清涼」為由，拒絕其登機。空姐表示，除非女子遮起露出的身體部位，否則不能上機。雖然女子最後妥協，惟事後她感到自己受到冒犯，正考慮訴諸法律。



上月30日，羅維（Latisha Rowe）穿着一件無肩帶連身短褲，正帶着兒子一同登機之際，被空姐要求下機，並不斷問其有沒有攜帶外套，向她直言不能穿成那樣上機。由於衣着只是露出肩膀、手臂和腿，羅維對空姐的要求十分不滿，「那感覺就像是在說『妳看起來像個蕩婦』」。為了順利登機，她最後決定妥協裹上一條毛氈，但事後依然十分氣憤，決定把事件在網上公開。



羅維認為，她受到的待遇與其黑人身份有關，認為黑人婦女面臨雙重標準，強調自己見過白人婦女穿着更短的短褲，結果可輕鬆登機。她的律師也指出，羅維年僅8歲的兒子因為事件而嚇壞，一上機後便拿起毛氈擋着自己的臉並哭泣。美國航空事後發表道歉，並強調事發時的2名空姐也是黑人，目前正着手調查事件，願為羅維及其兒子的不愉快的經歷全額退款。