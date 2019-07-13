元首級淫媒疑曾付證人35萬美元　檢方建議法官繼續扣押

元首級淫媒、美國富商愛潑斯坦涉與未成年少女性交易被捕，他的保釋聆訊將於下周一（15日）舉行。聆訊前夕，聯邦檢察官周五（12日）向紐約曼哈頓聯邦法院遞交文件，指愛潑斯坦有妨礙司法公正的歷史，曾向2名證人合共轉帳35萬美元（約273萬港元），企圖影響他們作供，建議法官繼續扣押愛潑斯坦。



66歲的愛潑斯坦12年前曾捲入一宗與未成年少女性交易案，但其後達成不起訴協議，避免刑罰較重的聯邦罪名，承認一項佛羅里達州的賣淫控罪。一家金融機構的紀錄顯示，愛潑斯坦於去年11月向不起訴協議中一名認定為同謀的人士支付10萬美元（約78萬港元）；他同年12月向另一名認定為同謀的前員工支付25萬美元（約195萬港元）。



檢察官指事發前，邁阿密一家報章曾披露愛潑斯坦當年的檢控過程。由於時機敏感，檢方懷疑愛潑斯坦企圖影響知情人士，防止他們在最新指控中透露更多資訊。檢察官又形容愛潑斯坦是「性愛連環捕食者」，對所犯的罪行嚴重缺乏理解，希望法官把他繼續扣押。愛潑斯坦的律師暫未回應事件。