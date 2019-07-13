大陸擬制裁對台售武美企　美前高官：雷聲大雨點小

台灣的總統蔡英文出訪加勒比海友邦國，中途過境美國紐約，並於當地時間周五（12日），與美國前副國務卿阿米塔（Richard Armitage）舉行早餐會。對於北京針對美國對台軍售案，宣布對美企制裁一事，阿米塔直言「通常是雷聲大、雨點小」。



兩人早餐會後一同見記者，阿米塔表示，他有注意到北京針對美國對台軍售的聲明，一開始是比較溫和，但按他過去在政府處理類似的狀況而言，這次聲明較為溫和，但也會趨於強硬，「讓我們看看他們會怎麼做」。



阿米塔續指，北京要制裁美國企業的議題已討論多次，他在美國政府任職時，就曾經有美國國防工業廠商要賣武器給台灣，大陸當時也有類似威脅的發言，惟之後沒有實行。台灣的國防部則表示，台美是堅定的盟友，美對台提供防衞性武器，有助強化台灣自我防衞能力及維護區域和平穩定。



而在同晚，蔡英文出席了當地台僑舉行的晚宴，晚宴前她在下榻酒店與多名美國國會議員會面。眾議院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）表示，他和外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）均同意對台售武，亦支持對台出售66架F16戰機。參議員梅嫩德斯（Robert Menendez）也對此表支持，更稱「國會可能很快就會收到售武請求」。



另外，蔡英文較早前亦出席了台美企業高峰會，指台灣經商環境自由與美國緊密連結。有與會人士則指，雙方經濟代表都同意，應減少經濟上對中國大陸的依賴。