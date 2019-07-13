彭博社指司法部展開刑事調查　強生重申爽身粉不致癌

彭博社引述消息人士報道，美國司法部已展開刑事調查，了解個人護理品牌強生公司（Johnson & Johnson）是否曾向公眾隱瞞，旗下嬰兒爽身粉所含滑石粉有可能致癌。強生強調，臨床數據證明爽身粉不會致癌。



消息指，首都華盛頓一個大陪審團正審視文件，調查強生職員對產品是否含致癌物的事宜了解有多少。強生在2月時曾公布接到多張傳票，但當時外界對調查一事所知不詳，亦未知調查為民事抑或刑事。報道刊登後，強生股價下跌近4.2%。



強生周五（12日）發聲明表示，相關事件沒有新進展，公司全力配合司法部調查。強生重申，數十年來的獨立臨床數據證明，嬰兒爽身粉不含石棉，亦不會致癌。司法部則未有對報道作出回應。



路透社去年底引述文件報道，強生管理層、醫生和律師，由1971年至2000年間，清楚公司的原料滑石粉及爽身粉成品，不時檢測到含小量石棉，而石棉有可能致癌。強生當時否認隱瞞，形容報道「片面、失實及帶有煽動性」。目前強生面臨逾1.4萬宗指控該公司嬰兒爽身粉含滑石粉，導致原告患上卵巢癌或間皮瘤的訴訟。