彭斯訪扣留中心遇訴苦　官員「維穩」帶走記者團

在美國移民及海關執法局（ICE）大規模搜捕非法移民前夕，副總統彭斯於周五（12日）視察德薩斯州2個拘留中心，他與被扣留人士對話，部分人指扣留中心環境良好，現場放有水樽、果汁、毛氈等物資，與外界形容的惡劣情況有明顯分別。不過，有記者聲稱他們在彭斯抵埗前，聽到遭扣留的人大叫訴苦，現場官員於90秒內火速帶走記者團。



彭斯當日在共和黨參議員陪同下，到訪德州唐娜和麥卡倫的扣留中心。他透過翻譯詢問被扣於唐娜的兒童，該處環境是否舒適，後者點頭。彭斯指，他交談過的每個家庭都稱得到很好照顧，試圖反擊民主黨人早前以納綷集中營與拘留中心比較。他之後轉往麥卡倫的扣留中心，該處環境比較悶熱和擁擠，共有384人被關在鐵絲網區域，彭斯卻被帶到戶外視察。



美聯社指，有部分關押麥卡倫中心的民眾看見記者到訪，便從鐵絲網內大叫出自己的慘況，稱至今已遭拘留逾40日，感到飢餓和想刷牙等，但官員見狀立刻拉走記者。其他隨訪記者則形容該扣留中心人逼人，無全部人一起躺下的空間，即使有空間休息也沒有墊子和枕頭，設施更傳出陣陣惡臭。



彭斯其後受訪，表示對拘留中心的情況感遺憾，但指自己「對眼前的情況不感震驚」，因為他知道「會看見一個過度擁擠的系統」，形容是一件艱難的事。他說：「這就是總統特朗普所說的不堪重負，這就是國會宣稱是製造出來的危機。」他亦向美媒派定心丸，宣稱ICE不會隨機搜捕，只是針對法院下令驅逐的非法入境者。