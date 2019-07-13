蛇頭遺棄淪綁匪肉參　10歲男童遭割喉伏亡父臂彎

中美洲局勢動盪不安，不少民眾鋌而走險偷渡美國，一對危地馬拉父子半途被蛇頭遺棄在墨西哥，再被毒販綁架。該對父子在美國的家人繳付部分贖金，但綁匪仍將兩人割喉撕票，其中父親慘死，僅10歲兒子獲救，目前已無大礙。



獲救男童克里斯蒂安（Cristian）與37歲父親魯迪（Rudy）於5月28日離開危地馬拉，同行還有魯比的兄弟及姪兒。4人僱用1名蛇頭帶路，但對方在墨西哥境內遺棄他們。毒販集團其後綁架魯迪父子，另外2人則逃脫。綁匪致電魯比在美國的親屬，要求1.2萬美元（約9.3萬港元）贖金，但家人僅籌得8000美元（約6.2萬港元）。綁匪收到贖金後，並沒有釋放肉參。



直至上周六（6日），有人在墨西哥莫雷洛斯州一處泥路邊發現魯迪父子，當時魯迪已氣絕身亡，奄奄一息的克里斯蒂安頸部有近7厘米刀傷，依偎在亡父臂彎。危地馬拉外交部對男童家人致以慰問，承諾全數支付其亡父遺體運返家鄉費用，魯迪的兄弟及姪兒可選擇持人道主義簽證留在墨西哥或返國。



偷渡客穿越墨西哥，到達美國南部邊境困難重重，更被不少犯罪分子視作目標，屢遭偷竊、勒索、強姦及謀殺的厄難。墨西哥東北部在2010年曾揭發一處大型亂葬崗，埋有72名難民屍體，大部分死者來自洪都拉斯及薩爾瓦多。