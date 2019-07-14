出軌殺全家兼埋屍　狠父若無其事上電視扮尋親

「莎南、貝拉、切萊斯特，回來吧……沒有人在讓家都變得不完整了。」美國科羅拉多州34歲男子沃茨一家四口樂也融融的生活，在一夜間化為烏有。他在電視上沉痛地向不知所終的妻女喊話，呼籲她們早日歸家，連科羅拉多州調查局以至聯邦調查局（FBI）均先後加入搜索。惟警方在順藤摸瓜的調查下，始揭發「好爸爸」竟是謊話連篇、殺害全家的冷血殺手。他早前被判終身監禁，上周在其親手殺死的幼女的生忌前夕，於獄中寫信給母親，稱：「無論如何我仍是一名兒子，一名父親。」



去年一個夏夜，懷孕3個多月的莎南出差回家，已起殺機的沃茨若無其事，仍跟妻子翻雲覆雨。魚水之歡過後，沃茨坦白承認婚外情，雙方爆發爭吵，莎南憤而表明不會讓前者再見一對女兒。



怒極的沃茨騎到莎南身上，僅用4分鐘就將她勒死，但仍被4歲長女貝拉進門撞破。小貝拉捏着她的粉紅色小被子，哭了起來︰「怎麼了？媽咪怎麼了？」沃茨搪塞說莎南只是睡着了，徑自將屍體拖下樓放上車，期間連3歲的切萊斯特也被吵醒。沃茨把2名女兒也帶上車，開往工作的油田中，將妻子埋了起來。



沃茨隨後回到車上，用被子捂死切萊斯特後把屍體丟到油缸中。眼睜睜看着妹妹被殺的貝拉，輕聲問爸爸︰「我也會像妹妹一樣嗎？」沃茨也不確定自己當時有沒有殘忍地回答她「是的」，僅記得女兒最後的遺言是一聲無助的尖叫︰「爸爸，不！」



沃茨事後報警指妻女失蹤，並自編自導自演電視尋人的戲碼。然而，在飾演悲傷爸爸的同時，他卻在網上搜尋與情人的假日安排和首飾禮品。



直至警員調查時，發現莎南的手機、鑰匙、錢包等隨身物品均留在家中，對失蹤案起疑，才拘捕沃茨。他眼見事敗仍然掙扎，大放厥詞稱莎南在自己提出離婚後，怒對兩名女兒下毒手。他急欲阻止無果，才怒極殺死莎南。



天網恢恢，鄰居家的閉路電視拍得沃茨將屍體搬上車的畫面。沃茨眼見關鍵罪證時僅焦躁懊惱地抱頭，似乎未見悔意。其計劃至此已全盤敗露，沃茨終將冷血惡行和盤托出。惟他仍然狡辯，稱不知道自己為甚麼會這麼做，他說︰「我不想的，但我還是下手了。就像是有甚麼植入了我的頭腦。我那天起床時就知道這會發生，而我無力控制。」案情之峰迴路轉，使不少一開始關注事件的民眾震驚。



與其他倫常兇殺案不同，沃茨看似一切正常，毫無瘋狂殺手的迹象。他本身無家暴紀錄，也未有過控制狂、虐待等行為，案發前也沒有失業、財困等問題觸發殺機。法證心理學家貝里爾（N.G. Berrill）博士直指案件不尋常，沃茨很可能只是自我中心，想與新伴侶展開新生活，殺害全家只是一種手段。專家認為，沃茨脫離了一般倫常兇案的既有框架，反映大眾始終難憑表象線索去發現潛在殺人狂魔，揭示了普通人人性墮落的恐怖。



沃茨最終被控一級謀殺、非法處理屍體及非法中止懷孕等9項罪名，他在庭上承認說謊，在認罪協議下逃過死刑，被判終身監禁。此時，沃茨才似乎感後悔，他嘆道：「本來在這個時候，我的女兒就滿5歲了……還有一個3歲。很大機會，我還會有一個初生的兒子……還有我漂亮的妻子……如今，就只剩我孑然一人。」