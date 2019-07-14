好友爆料　稱特朗普曾與愛潑斯坦廝混28女

美國「元首級淫媒」愛潑斯坦早前落網，其與多位政商界名人的關係亦引起外界關注。雖然美國總統特朗普立即與愛潑斯坦劃清界線，惟佛羅里達州商人、特朗普好友胡拉尼（George Houraney）近日爆料指，特朗普與愛潑斯坦曾關係親密，90年代時二人更在派對一同與28名選美女郎廝混。



《紐約時報》報道，胡拉尼過去曾籌辦「American Dream Enterprise」月曆女郎比賽，而在1992年時，特朗普指示胡拉尼其要在海湖莊園俱樂部舉辦相關比賽，當晚僅開放VIP會員參加，胡拉尼遂邀請了28名女子赴會，詎料當問及貴賓身份時，特朗普回應稱只有他自己與愛潑斯坦出席，令胡拉尼大感意外。雖然他一度警告特朗普稱愛潑斯坦為人不適宜與這些年輕女生相處，但特朗普顯得毫不在意。



雖然二人曾經親密無間，但據特朗普的前競選幕僚納恩博格（Sam Nunberg）透露，自從愛潑斯坦在一次企圖非禮海湖莊園一名女員工的事件後，特朗普便開始禁止這位好朋友踏入俱樂部。至於愛潑斯坦今次再惹官非，特朗普日前指出，已有15年未有與對方聯絡，並透露自己以前曾和他發生爭執，強調他從不喜歡愛潑斯坦。