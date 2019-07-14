颶風巴里襲路易斯安那州　數以萬計戶停電

颶風巴里（Barry）上周六（13日）登陸美國路易斯安那州，造成逾12萬戶停電，毗鄰的密西西比州及阿拉巴馬州亦有近6000戶停電。巴里登陸後減弱為熱帶風暴，最高風速達時速達112公里，氣象專家預料會帶來長時間大雨，之後會向芝加哥移動並持續減弱至周日（14日）成熱帶低氣壓；而新奧爾良以南72公里的一個島嶼上，有10多人被困在住所屋頂，當局出動海岸防衞隊救援。



新奧爾良截至黃昏時未受嚴重影響，有輕微陣雨及陣風，降雨量只有5至10厘米，預料路易斯安那州多地降雨量周日（14日）會達50厘米。密西西比河有湧浪但未有块堤，惟特勒班縣有堤壩被暴雨沖毀，疏散近400人。有商店店主表示，曾聽到疑似爆炸聲及撕裂聲，並看到附近公寓屋頂被風吹走。新奧爾良所有往返航班已被取消，當局呼籲居民留在安全地方避難，不過有不少遊客上周五（12日）已離開酒店。



專家估計，巴里會帶來長時間豪雨並可能引致水浸，新奧爾良等地周日將有25至50厘米雨量，低窪地區更達63厘米。州長愛德華茲指出，巴里帶來的最大危機並非強風，而是暴雨，警告民眾不要掉以輕心；美國國家颶風中心（NHC）總監格雷厄姆（Ken Graham）亦表示，風力會持續增強，洪水會成為嚴重威脅。至於新奧爾良南部島嶼「Isle de Jean Charles」的水位高漲，海岸警衞隊的救援人員用直升機將一些居民從屋頂上救起，並將部分民眾從被洪水淹沒的房屋中救出抬上船。



為應對可能的洪災，路易斯安那州已把防水閘悉數關閉，不少工人和民眾在防洪堤和家門前加緊部署金屬板和堆沙包，一些居民亦自發清理社區的排水道。墨西哥灣上周六有數百個石油及天然氣鑽井平台暫停營運，當局要求沿岸地區至少1萬人撤離。目前除了路易斯安那州，密西西比州、阿拉巴馬州、阿肯色州以及田納西州均宣布進入緊急狀態，新奧爾良及毗鄰密西西比州部分地區更發出龍捲風預警。