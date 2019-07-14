掟燃燒彈襲非法移民拘留中心　白人槍手遭擊斃

美國移民及海關執法局（ICE）周日（14日）起在全國大舉搜捕非法移民，激起一名白人男子向華盛頓州塔科馬市一個非法移民拘留中心掟燃燒彈，與警員駁火後身中多槍死亡，為搜捕行動流下「第一滴血」。網上流傳施襲者是左翼恐怖分子，友人指他發起「自殺式」襲擊，目的是挑起一場致命衝突；警方仍在調查行兇動機。



來自華盛頓州瓦雄島的69歲男子范斯普朗森（Willem Van Spronsen），上周六（13日）凌晨4時闖入塔科馬西北拘留中心，其後投擲燃燒彈，又試圖焚毀大型丙烷罐及整座拘留中心，但不成功。他最終點燃了一輛汽車，之後被到場的警員擊斃。警方事後封鎖現場調查，並發現范斯普朗森的背包及照明彈。現場設有閉路電視，相信可還原事發經過。



與范斯普朗森相識20年的巴特利（Deb Bartley）表示，她與另一人收到范斯普朗森的道別信，認為該信是施襲宣言，但拒絕透露內容。她形容對方是無政府主義者及反法西斯主義者：「他準備結束這一切，我認為這是自殺行為，以宣示自己的政治信念。」



全美多個極左組織事後慶祝范斯普朗森的施襲行為，一個來自印第安納州的組織形容他是「英雄」及「自由鬥士」，願意為對抗美國的法西斯主義而犧牲，又稱他攻擊用於接載非法移民的巴士。也有組織指事件反映國民，不滿政府對非法移民的「駭人暴力」。



襲擊發生前6小時，拘留中心外有和平集會，參加者對非法移民問題表達意見。經常抗議拘留中心環境惡劣及移民政策的組織負責人表示，不認識范斯普朗森，又估計他的襲擊目標是拘留中心的巴士車隊；非法移民會被送上巴士，抵達亞基馬機場後會被遣返。



塔科馬西北拘留中心由ICE管轄，由私人機構負責營運，可收容1575人，是全美其中一個大型非法移民監獄。去年11月，一名來自俄羅斯的非法移民在中心內絕食，抗議待遇欠佳，最後自殺身亡。營運機構指中心配備冷氣、消閒活動、醫療服務，每人獲分配一張床。機構指摘外界針對待遇的無理批評，令職員在危險的環境下工作。