襲非法移民扣留中心擬挑起流血衝突　兇徒與左翼密切

美媒上周六（13日）報道，持槍闖入華盛頓州非法入境者扣留中心及縱火，最終被警員擊斃的兇徒范斯普朗森，事前曾向朋友發送道別信。有相識多年的朋友形容范斯普朗森的行為是「自殺式」，目的是挑起一場致命衝突。有左翼人士事後在社交網發文，形容范斯普朗森是烈士及英雄，並作為一名民間英雄受後人銘記。



法庭文件顯示，范斯普朗森是一名自僱木匠及外判商，他亦是一名民謠歌手，在西雅圖及瓦雄島登台。認識范斯普朗森20年的巴特利（Deb Bartley）受訪稱，范斯普朗森是一名無政府主義者及反法西斯主義者。她說：「他想摧毀一切，我認為他的行動是自殺，並宣示自己的政治信念，當他前往扣留中心時便知道一去不回。」巴特利稱范斯普朗森曾向朋友發送道別信，她認為信件是施襲宣言，但拒絕透露詳情。



經常抗議扣留中心環境惡劣及移民政策的組織負責人表示，不認識范斯普朗森，亦不清楚他是否曾在去年6月的示威中被捕。負責人估計，范斯普朗森襲擊目標是扣留中心的巴士車隊，非法入境者登上巴士後，運至亞基馬機場遣返。



有網民在社交網Twitter發文悼念范斯普朗森，指他是一名自由鬥士，並指美國政府是一個邪惡帝國。有指范斯普朗森是一個名為「佔領波蒂奇」（Occupy Portage，暫譯）的左翼組織成員，理念與佔領華爾街類似。他曾在2012年揚言，倘瓦雄島由無政府主義者控制，將成為一個共同體的中心，號召網民參與佔領。此外，范斯普朗森又指財產所有權制度是一個荒唐概念。