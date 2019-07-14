ICE搜捕無證人士懼上門拒捕　舉家「避難」社區成鬼城

面對美國移民及海關執法局（ICE）的大搜捕及遣返行動，國內大批非法移民近日過着擔驚受怕的日子。有受訪的無證人士坦言，每當有人敲門時都提心吊膽，憂慮是執法人員上門帶走他們。也有人決定舉家遷離「避難」，令社區頓成鬼城。



《紐約時報》周日（14日）報道，住在馬里蘭州的韋羅妮卡（Veronica）與屬無證人士、亦收到驅逐令的丈夫育有一女，他們原本打算到佛羅里達州旅遊，卻因當局的搜捕行動而取消。她表示：「每當有人敲門，我都很懼怕誰在門後，尤其當你根本不預期有人上門造訪。」



佛羅里達州伊莫卡利一個協助非法移民的協會表示，上周五有執法人員逐家逐戶拍門，未知是否與搜捕行動有關；協會正核實是否有一名母親，在巴士站接孩子時被當局帶走。當地非法移民聚居地人去樓空，部分無證家庭囤積糧食，計劃緊閉門鎖至行動結束。



多地移民組織及律師向無證人士提供應急計劃，包括建議他們有美國公民身份的子女簽署監護人宣誓書；一旦父母被遣返，子女不會沒有合法監護人。有庇護中心職員以暗號提醒無證人士暫時避風頭，也有人權律師準備入稟，重開被捕但未被遣返人士的案例。