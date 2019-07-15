兩兄弟庭上暴打殺母仇人　庭警出動電槍制服

美國一名62歲男子前年在俄亥俄州揚斯敦射殺一名46歲婦人，他被捕後承認謀殺罪，並於上周四（11日）出庭等候判刑。正當死者女兒預備作出受害者陳述之際，其一對兄弟突然衝上前襲擊殺母仇人，把對方按在地上暴打，場面一片混亂。庭警最終出動電槍制服並拘捕2人。犯人送院檢查，案件延後審理。



從片段可見，身穿黑衣藍褲的一名男子率先衝出，把雙手被綁的犯人威廉斯（Dale Williams）從椅子上拉落地板，拖拉並以腳暴踢威廉斯下腹。威廉斯試圖以踢腳反抗不果，期間兩名庭警試圖拉住男子阻止打鬥。與此同時，另一名身穿橙紅色衣褲的男子也掙脫庭警的控制，衝上前揮拳擊打威廉斯上身及頭部美國一名62歲男子前年在俄亥俄州揚斯敦射殺一名46歲婦人，他被捕後承認謀殺罪，並於上周四（11日）出庭等候判刑。正當死者女兒預備作出受害者陳述之際，其一對親兄弟突然衝上前襲擊殺母仇人，把對方按在地上暴打，場面一片混亂。庭警最終出動電槍制服並拘捕2人。犯人送院檢查，案件延後審理。



從片段可見，身穿黑衣藍褲的一名男子率先衝出，把雙手被綁的犯人威廉斯（Dale Williams）從椅子上拉落地板，拖拉並以腳暴踢威廉斯下腹。威廉斯試圖以踢腳反抗不果，期間兩名庭警試圖拉住男子阻止打鬥。與此同時，另一名身穿橙紅色衣褲的男子也掙脫庭警的控制，衝上前揮拳擊打威廉斯上身及頭部。現場充斥衝撞與尖叫聲，最終庭警拘捕兩人。



威廉斯前年中旬用小貨車追撞婦人斯圖爾特（Pledger Stewart）的車尾，當對方下車後，威廉斯便在光天化日之下以槍射殺她，並其後向到場的警員投降。據悉，斯圖爾特在遇害前一晚曾報警，稱威廉斯威脅要在街上捉到她。。現場充斥衝撞與尖叫聲，最終庭警拘捕兩人。



威廉斯前年中旬用小貨車追撞婦人斯圖爾特（Pledger Stewart）的車尾，當對方下車後，威廉斯便在光天化日之下以槍射殺她，並其後向到場的警員投降。據悉，斯圖爾特在遇害前一晚曾報警，稱威廉斯威脅要在街上捉到她。