稱民主黨4名女眾議員該回「原生國」　特朗普遭狠批

美國總統特朗普周日（14日）透過社交網Twitter，批評民主黨4名新生代的少數族裔女議員，稱她們該回去原生國並解決當地犯罪滋生的問題。特朗普的言論隨即惹來眾議院議長、民主黨領袖佩洛西反對，她指特朗普的言論是在分裂美國，又稱其是希望「讓美國再次白起來」（make America white again）。



報道指，特朗普的貼文明顯針對幾名民主黨的少數族裔女眾議員，包括為拉丁裔的奧卡西奧-科迪斯、麻省首位黑人眾議員普斯利、首名女回教徒眾議員奧馬爾以及巴勒斯坦裔的特萊卜。特朗普稱這幾位「所謂的進步派」議員，其原生國有世界上「最糟糕、腐敗、無能的政府」，但她們現在「卻大聲、惡毒地」談論着美國政府該如何運作，「她們為甚麼不回去解決其支離破碎與犯罪滋生的原生地」。然而除奧馬爾是在索馬里出生外，其他人都是土生土長的美國人。



特朗普的言論原意是希望加深民主黨內的分化，奧卡西奧-科迪斯等人與佩洛西就各項議題如移民、環保、最低工資等政策出現分歧，佩洛西上周三（10日）曾召開閉門黨團會議，批評黨友切勿再公開地互相抨擊。然而特朗普貼文一出便惹來佩洛西狠批，指特朗普從來只想「讓美國再次變白」，認為他的言論「仇外」和「試圖分化國家」，強調多元是美國的長處，呼籲特朗普終止美國移民及海關執法局（ICE）針對非法移民的大搜捕及遣返行動，與她們一起制訂人道且符合美國價值觀的移民政策。最近申請退出共和黨的密歇根州眾議員阿馬什則指特朗普「種族歧視和噁心」。



