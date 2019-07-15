曾發明抗伊波拉藥物　著名華裔病毒學家被帶走

自去年12月中國科技巨企華為副董事長孟晚舟被扣後，中加關係持續惡化。加拿大傳媒周日（14日）透露，警方月初以「政策違規」（Policy Breach）為由，從加拿大國家微生物實驗室（NML）帶走協助發明抗伊波拉病毒疫苗的知名女華裔病毒學家邱香果，以及其生物學家丈夫成克定。有指事件或涉及盜取知識產權及向中國洩密。



加拿大廣播公司（CBC）報道，皇家騎警本月5日在溫尼伯市、全國唯一一間四級實驗室帶走邱香果與成克定，以及一名來自中國的學生。皇家騎警發言人其後證實，今年5月24日收到加拿大公共衞生局的轉介，對NML展開調查，強調公眾安全沒有受到威脅。



匿名消息人士指，NML的電腦專家早於數月前曾在放工後進入邱香果的辦公室，更換其電腦，NML亦開始拒絕讓邱香果定期返回中國，事後更撤銷邱香果、成克定及其學生的安全接觸權限。有指實驗室內有一群不太會說英語的學生組成團體，甚少與其他人交流。



NML的職員本月8日在會議上得悉，邱香果及成克定正在休假，未知何時復工。NML指已將二人除名，他們將離開一段時間，警告同事勿與他們聯絡。



加拿大公共衞生局指，「政策違規」屬於行政問題，將迅速解決事件，強調沒有任何人被捕或軟禁在家，邊境服務局拒絕證實是否有人被捕及受查。有專家懷疑，事件或與盜竊知識產權及向中國洩密有關，他指NML可能有部分敏感的生物研究資料外洩。



邱香果與同事庫賓格（Gary Kobinger），因發明抵抗伊波拉病毒的藥物ZMapp贏得國際讚譽，去年更獲得加拿大總督創新獎（GGIA）。邱香果的研究領域是免疫學，重點研究疫苗開發及快速診斷伊波拉病毒等。她早年曾在天津行醫，1996年抵達加拿大攻讀研究生，並取得博士學位。除了在NML任職外，邱香果亦是馬尼托巴大學的醫學微生物學副教授，每年均組織大批中國大學生前往加拿大協助研究。



中國外交部發言人耿爽周一指，駐多倫多總領館目前尚未收到有中國公民涉及此事的通報。對於加拿大上周六證實再有公民在中國山東省煙台巿被拘留，耿爽表示該加國公民因涉毒被查獲。