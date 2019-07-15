新聞時序：孟晚舟被扣逾半年　加劇外交風波

中國科技巨企華為副董事長孟晚舟去年12月被加拿大拘捕後，中國亦一度扣留加國13名公民，導致中加關係緊張。加拿大曾向中方施壓要求釋放前外交官康明凱及商人斯派佛，但不得要領，2名在中國販毒的加國公民更被判死刑。加拿大全球事務部上周證實，再有1名加國公民被中方扣留，隨即傳出加國警方早前帶走知名華裔病毒學家邱香果的消息。



中加外交風波時序：



2018年12月1日●孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時被拘留。



12月10日●加拿大前外交官康明凱及公民斯派佛分別在北京和丹東被拘留。



12月19日●加拿大全球事務部證實，第三名公民麥艾弗因工作簽證問題而被中國拘留。



12月29日●加拿大公民麥艾弗獲釋，惟康明凱及斯派佛仍然被扣。遼寧法院裁定涉及走私毒品的加拿大男子謝倫伯格一審判決太輕，發回重審。



2019年



1月3日●加拿大全球事務部表示，自2018年12月1日起，共有13名加拿大公民於中國（不包括香港）被扣留，當中8人已經獲釋。



1月6日●加拿大國會代表團訪華期間，向中方施壓要求釋放康明凱及斯派佛。



1月14日●遼寧大連市中級人民法院重審謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品案，裁定走私毒品罪名成立，判處死刑並沒收個人全部財產。



1月21日●加拿大傳媒報道，美國正式提出引渡孟晚舟的要求。



4月30日●廣東江門市中級人民法院一審裁定，加拿大公民范威因販賣及製造約64公斤冰毒判死。



7月5日●加拿大警方帶走知名華裔病毒學家邱香果、她的丈夫及1名學生。



7月13日●加拿大全球事務部證實，再有一名加拿大公民在山東煙台被拘留。