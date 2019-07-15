先傳自殺襲擊再傳機艙異味　捷藍航空2航班接連改降

踏入暑假旺季，美國廉航捷藍航空（JetBlue）卻禍不單行，從新澤西州起飛的航班，竟接連在周末兩天發生客機需緊急疏散和緊急改降的事故。其中於上周六（13日）一班飛往佛羅里達州的航班，機組人員在機上接獲自殺式炸彈背心的照片，引發恐慌。航機即時折返疏散，及後證實為虛驚一場。翌日一班國際航班則疑因機艙出現異味導致員工及乘客不適，需要改降。



第一宗事件發生於由紐瓦克飛往佛州的B6 573航班上，有人在起飛前向乘客和空服員的手機「Airdrop」發送了一張身穿自殺式炸彈背心的照片，機組人員不敢怠慢，即時緊急折返，並疏散機上150名乘客。警方出動警犬搜索，未有發現可疑物品，乘客被耽誤多時後終得再次登機，順利抵達目的地。



至翌日（14日），由紐瓦克飛往多明尼加共和國的B6 1203航班，再生事故。機組人員報告指，有乘客和機組人員感到身體不適，客機因而轉飛紐約甘迺迪機場降落；部分乘客則轉機繼續行程。據報，是由於機艙傳出異味，導致乘客頭暈作嘔。不過，捷藍方面表示沒有收到任何異味報告。