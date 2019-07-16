特朗普再發炮　批4民主黨女議員仇美　諷「不開心可離開」

美國總統特朗普向民主黨四名新生代少數族裔女議員，發表種族歧視言論的風波繼續發酵。他周一（15日）為其言論辯護，批評4人仇恨美國，若有不滿大可離開美國，同日該四名女眾議員招開記者會稱她們「不會上當」。民主黨領袖佩洛西則表示，民主黨將動議譴責特朗普在Twitter發布的有關貼文。



特朗普周一在白宮出席「美國製造」的活動，批評4名女議員，包括拉丁裔的奧卡西奧-科迪斯、麻省首位黑人眾議員普斯利、首名女回教徒眾議員奧馬爾以及巴勒斯坦裔的特萊卜，只會埋怨：「如果妳們在美國不開心，妳們可以離開。」這番言論獲得現場掌聲。特朗普又稱並不關心他人如何看他的言論，因為有許多人認同他，並對這些女議員的言行感到憤怒：「我有可能是錯的，但選民會作出決定。」



上述女眾議員同日下午舉行記者會，指特朗普「仇外，偏執的言論」是為了讓公眾轉移視線，掩飾他的不人道政策，避免政策受挑戰和引起辯論，表示她們不會上當，他的言論將不會分化女性。普斯利表示：「我們更關注的是種族歧視政策，這些政策是嚴厲的、壓迫性的、危及生命、和令家庭分離的，而特朗普政府每天都在推出這些政策。」



特朗普同日晚上在Twitter開火，指控民主黨女議員使用反猶太語言、宣揚對以色列仇恨，可能是共產主義者，要求她們向美國、以色列人和總統辦公室道歉。不過，加拿大總理杜魯多和英國首相文翠珊均不贊同特朗普的言論，前者稱「這不是我們在加拿大的做事方式」，後者指針對女議員的言辭是「完全不能接受」。



共和黨溫和派議員柯林斯表示，特朗普「言論過火，應該刪文。」爭奪英國保守黨黨魁及首相之位的2名候選人約翰遜與侯俊偉，均對特朗普言論予以譴責。