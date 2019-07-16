醉漢不敢開車　召計程車送受傷小鳥就醫

不少人喝醉酒都會做出莫名其妙的傻事，不過美國猶他州一名醉漢的行為雖然憨態可掬，但卻令人暖心。當地一名Uber司機接到一通電召，惟乘客竟不是人類，而是一隻小鳥。原來，一名醉漢暢飲時巧遇一隻受傷幼鳥，他意欲將牠送到野生動物中心治理，但又不願醉駕，陷入了兩難之中。最後他決定為小鳥「打的」，在司機協助下完成救鳥行動。



猶他州奧格登男子克勞利（Tim Crowley）日前與朋友在鄰居家喝酒時，一隻幼鳥忽然從天而降。他眼見鳥兒受傷，遂拍下照片發給北猶他州野生動物康復中心求助。中心隨即通知克勞利，着他盡早將鳥兒帶到中心治理。



不過，克勞利有感自己仍然醉醺醺，自覺不應開車，最後靈機一動，決定為小鳥召Uber。第一個接到要求的司機認為這個任務太古怪，一口回絕；克勞利未有灰心，再接再厲，終獲女司機吉恩（Chrsty Guynn）答應要求。



原來，受傷鳥兒是一隻不足2周大的小金翅雀（lesser goldfinch），幸及時獲動物康復中心人員治療。中心的員工在社交網分享事件，盛讚︰「我們見過很多美妙的事情，但沒想到仍能有人給我們驚喜。」