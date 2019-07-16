扎里夫訪美出席聯合國會議　美發簽證但限制移動

伊朗近日接連違反核協議規定，以向歐洲施壓規避美國經濟制裁。伊朗外長扎里夫獲美國發放簽證後，周一在紐約出席聯合國會議，但美方限制他只能在曼哈頓內6個與此行有關的街區移動。一艘來自阿聯酋的油輪上周六（13日）穿越霍爾木茲海峽時，轉入伊朗水域後停止傳輸定位地點，至今仍不知所終，引起各界關注。



國務卿蓬佩奧受訪，批評扎里夫利用美國的自由到訪，以宣揚惡意的信息：「美國外交官員不會在伊朗閒逛，所以我們也看不到任何理由讓伊朗外交官員在紐約市自由移動。」美國財長姆紐欽早前曾揚言會向扎里夫實施制裁，扎里夫回應指自己在伊朗以外沒有資產，不會受制裁影響。扎里夫周三（17日）將在聯合國經濟及社會理事會上發言。



扎里夫接受全國廣播公司（NBC）訪問時，指摘是美國先退出《伊朗核協議》，形容美國玩火，再次表示若華府撤銷對伊朗的制裁，談判大門就會打開。他指，雖然伊朗早前調高濃縮鈾濃度至超出核協議的水平，但可於數小時內逆轉，又強調德黑蘭一早就有能力製造核武，但不會尋求擁核。



伊朗原子能組織周一再向歐洲施壓，稱伊朗仍希望藉外交途徑解決分歧，但有能力恢復核活動至簽署協議前水平，要求具體措施規避美國制裁。歐洲外長周一（15日）舉行危機會議，商討挽回伊朗核協議的方案；英國警告成功挽回的機會正在縮減。以色列總理內塔尼亞胡周一批評歐洲試圖挽回核協議的努力，警告若等到伊朗發射核導彈，屆時將會太遲。



此外，一艘掛上巴拿馬國旗的油輪「Riah」，原定由阿聯酋的東北海岸出發，通過霍爾木茲海峽前往東部的富查伊拉。油輪周六晚上11時失蹤，最後位置顯示油輪正朝伊朗方向行駛，暫未知油輪蹤影。伊朗、阿聯酋、美國未有回應事件。

