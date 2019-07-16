中美高官本周將通電話　特朗普：與習近平或不再那麼親近

中美雙方在大阪G20峰會後，同意重啟貿易談判，並在本月初通了峰會以來首通電話；美國財長姆紐欽周一（15日）表示，中美高級貿易代表將於本周再通電話，但暫未定面對面談判的日期。姆紐欽說：「我們預期今周有另一次部長級通電，若取得重大進展，我們很有機會稍後會去那裏（中國）。」



但與此同時，美國總統特朗普周一在白宮稱，他與中國國家主席習近平的關係可能不如以往：「我過往說他是我的好朋友，但我們現在很可能不再那麼親近。我需要為我的國家，他為了中國，而我是為了美國。這是理所當然。」較早前，特朗普也在Twitter稱，美國向中國貨品加徵的關稅已開始侵蝕中國經濟，令數以千計公司撤出中國：「這就是為何中國想達成協議，並希望當初沒有撕破原本的協議草案。」



特朗普周一簽署行政命令，要求聯邦部門購買使用更多美國部件的產品。特朗普稱這項命令將令美國製造產品所含的美國部件，由50%提升至75%，而採購本土鋼鐵的門檻，亦將由50%提高至95%。報道認為此舉可加強向中國施壓，也是特朗普的美國優先政策升級。



中國官媒就發文指，美國快速回應中國GDP增速放緩，顯見華府對貿易戰久拖不決很着急，亦正關注中國每一動向，欲從中找出「中國快要頂不住了」的迹象。只是貿易戰至今已一年多，中國經濟增速仍令全球羡慕，下降幅度也在合理區間，說明「中國經濟不僅扛得住貿易戰，也非常耗得起」。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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