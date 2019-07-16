祭新招禁難民經美墨邊境申請庇護　規定今生效

美國白宮周一（15日）宣布，經墨西哥抵達美國南部邊境的移民不能再申請庇護，並要求他們首先於前往美國時，應向「第三國」申請庇護。新規定於周二（16日）生效，美國司法部表示，非法移民令美國不勝負荷；惟墨西哥政府同日拒絕美國新的庇護申請限制。



根據刊登於《聯邦公報》的新規定，曾先越過其他國家的尋求庇護者，將失去在美國取得庇護的資格，規定也適用於獨自越境的兒童。報道指，受影響的移民大部分來自中美州國家，部分移民亦包括非州、古巴、海地。



不過，新制容許被販運或遭他國拒絕庇護的人士，仍可向美國申請庇護。若移民穿越的國家並非國際難民條約簽署國，也不受新規定所限。這項政策預料將面臨法律挑戰，因法例原本容許以任何方式進入美國的人都可以申請庇護。



司法部長巴爾表示，美國雖是寬宏大量的國家，但是於南部邊境逮捕和處理數十萬外國人的重擔，已令美國不堪重荷。他又提到，新規定是針對「經濟移民」和「透過申請庇護入境美國的人」。



另外，此規定料將大批非法移民滯留在墨西哥，該國外長埃布拉德表示，墨西哥不會成為美國拒絕尋求庇護者的垃圾場，並尊重現行國際法的「不推回」原則。美國有人權組織則認為新措施不合法，準備提出法律挑戰。