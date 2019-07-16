Google涉侵中小企專利　被控抄襲數字廣告技術

美國互聯網巨企Google被指侵權，一間中小企指控Google抄襲其已申請專利的數字廣告技術，周一（15日）向美國加州聯邦法院提出訴訟，指出Google旗下多個網絡廣告平台侵犯其6項專利。Google暫未回應有關指控。



總部設於加州聖迭戈的中小企Impact Engine在當地法院提出訴訟，控告Google Ads、Google AdSense等網絡廣告平台侵權。該公司曾在2011年至2018年獲批「程序化創意」的相關專利，此技術有效加速製作和訂製網絡廣告。



法庭文件顯示，Google員工於2005年至2007年表示有興趣與Impact Engine始創人合作，後者則向對方公開了公司的原型、文件、原始碼等資訊。Impact Engine稱，公司與Google多次開會討論後，Google沒有與對方合作，反而竊取其知識產權技術。



現時Impact Engine只控告Google侵權，未有提出任何索償。公司行政總裁格里爾（Neil Greer）表示：「我們不能忍受一間巨企侵犯知識產權，並從我們的發明和工作成果獲利。為了公司的福祉和其他初創公司不再受到巨企剝削，我們決定加強執行知識產權以保護我們的發明。」



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