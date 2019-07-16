眾議院致函巨企　促制定計劃應付「深度偽造」威脅

美國政府為打擊假新聞，眾議院情報委員會主席希夫周一（15日）向互聯網巨企施壓，要求這些企業就2020年大選制定計劃，應付「深度偽造」（deepfake）影像和圖片的威脅。



希夫向Facebook、Twitter及Google的行政總裁致函，向他們詢問有關「深度偽造」的政策，以及對檢測篡改網絡內容的技術有何研究。他在信中寫道：「在我們展望2020年大選時，我很擔心2016年大選的經驗只是個序幕。在真相未揭露之前，社交媒體會將很逼真的謊言投射在數百萬名用戶的對話之中。



Google拒絕評論信件；Facebook確認收到希夫的信並表示將會回應；Twitter亦沒有評論內容，但引用了全球資深策略師皮克爾斯（Nick Pickles）的聲明，「Twitter明確禁止一致性的帳戶操縱、惡意自動操作和假帳號」。



「深度偽造」是指利用人工智能（AI）中的機器學習（machine learning）來操縱資料來源，以製造超現實內容，成功讓一名選舉候選人做了或說了一些他根本沒有做過或說過的事。



另一方面，Google被指透過操縱搜尋結果，顯示共和黨負面的消息。Google全球政府事務和公共政策副主席巴蒂亞（Karan Bhatia）周一強調，Google搜尋引擎不存在政治偏見，並將於周二（16日）出席眾議院聽證會解畫。他又解釋，公司演算法作修改前，會按照演算法程序、實行嚴格用戶測試及評估。