華為證實在美國裁千人　投資意大利聘同樣數目員工

美國對各國施壓阻止中國科技巨企華為參與5G網絡發展，華為意大利分部高層周一（15日）證實，該公司將在美國裁員1000人，並指有「B計劃」確保於美國限制下仍有足夠零部件供應。該公司又指將在意大利投資31億美元（約241億港元），新增1000個工作崗位。



華為意大利分公司行政總裁繆曉陽，在米蘭公布對意大利的3年投資計劃，敦促意大利政府確保5G網絡發展的公平政策，並加快審批合作。他證實在美國裁員1000人的消息，又強調如果華為在8月份依然被美國納入黑名單，也有B計劃來保證零部件的供應。《華爾街日報》早前引述消息指，華為計劃在駐美國研發子公司Futurewei Technologies大規模裁員。



意大利早前成為首個參與中國一帶一路倡議的七大工業國集團（G7）成員國，並積極拓展與華為5G合作。不過，意大利政府消息人士日前稱，該國最近加強了對私營部門的「黃金權力」，允許政府在「保衞國家安全」前提下干預私企，以保護該國的戰略性產業，並列明是針對「非歐盟成員國實體」，相信是用以限制打入當地市場的華為與中國電訊公司中興。



而在英國，國會科技委員會表示，沒有任何「技術理據」阻止華為參與國內5G計劃，而且把華為設備抽起會導致現有及未來網絡發展落後，不過政府下決定時亦需考慮道德及與盟友關係。