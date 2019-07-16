六旬婦為避刀匪迷失山野　靠吃仙人掌奇迹生還

美國加州一名60歲婦人日前與丈夫遠足露營時，疑遭一名持刀匪徒追趕，她慌不擇路下，牽着寵物犬逃下山坡。雖然成功擺脫歹徒，但婦人亦因而在山野迷途，與家人失去聯絡。在沒有糧水之下，婦人憑藉行山經驗保留體力，靠吃仙人掌苦苦支撐4日，終在周一（15日）獲救援人員尋回。其女兒重遇母親後，不禁喜稱︰「這是我們一生中最高興的一日！」



婦人鮑威爾（Sheryl Powell）上周五（12日）與丈夫到懷特山露營時，突然不知所終。其夫遍尋一小時不獲後，終以衞星設備報警求助。警方出動直升機及搜索犬，搜尋地勢險要、響尾蛇出沒的該區，惟4天過去仍未尋得鮑威爾的下落，令其家人心焦如焚。但至周一日落時分，奇迹終於發生。救援人員聽見鮑威爾忠犬的吠叫聲，成功尋獲嚴重脫水、已無力行走的鮑威爾。



鮑威爾獲救後指，失蹤當時遇見一名持刀歹徒，恐嚇稱︰「跟我說的做，否則我就殺掉你的狗。」鮑威爾恐對方是強姦犯，拉着小狗拔足而逃，不料卻因此迷路。她身上沒有手機、地圖，對地形亦不熟悉，但仍處變不驚，只在晚上行動以保存水分，並尋得水源和仙人掌作食糧。



但多日迷途始終令鮑威爾體力不支，鮑威爾試圖將愛犬留在水源處，獨自爬行求助；惟忠犬不願離開主人，掙脫狗帶留在鮑威爾身邊，終立大功。鮑威爾獲救後送院治理，並無大礙；救援人員形容︰「她堅韌而強壯，只是在極為荒蕪的野外迷途後感到疲憊不堪。」