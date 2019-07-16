波音延遲交付737 MAX　瑞安航空擬關閉部分基地

愛爾蘭瑞安航空周二（16日）表示，由於波音737 MAX系列飛機面對停飛、更新飛行軟件等問題，導致波音延遲交付該系列飛機，令公司要關閉部分基地。瑞安航空暫未透露會關閉甚麼基地及有關裁員消息。



瑞安航空在聲明中表示，公司於2020年5月底，預計波音公司只能交付30架737 MAX 200客機，而非原先的58架客機。聲明又提到，該機型與737 MAX系列飛機有差別，需要美國聯邦航空局（FAA）和歐洲航空安全局（EASA）認證。



公司行政總裁奧利里（Michael O'Leary）說道：「飛機交付數量減少，迫使我們在明年夏季和冬季關閉部分基地。我們已經與機場商討，從今日11月起，表現不佳和錄得虧損的基地將會短期削減或關閉。」



另一方面，埃塞俄比亞航空空難事隔多月，一名死難者家屬出席美國眾議院航空小組委員會聽證會，要求波音737 MAX客機復飛前一定要進行全面審核。另外，公司高層在去年10月的印尼獅航空難後沒有立即停飛，他們需要為此事負上責任，包括接受刑事檢控和辭職。