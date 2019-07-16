富商指控Google私通中國　特朗普：政府會調查

與美國總統特朗普關係良好的PayPal共同始創人泰爾，周日（14日）指控互聯網公司Google涉嫌叛國，私通中國政府以讓他們的搜索引擎重返中國。特朗普周二（16日）表示，華府將展開調查。Google暫未回應。



特朗普在Twitter發文，稱：「泰爾相信Google需接受有關叛國的調查，他指控Google與中國政府合作。」他形容泰爾是一個傑出人士，又指對方在相關議題上比任何人熟悉，因此政府「會看一看」。



泰爾早前在公開活動中，提出對Google的3項質疑，分別是「有多少外國情報機構滲透了Google曼哈頓人工智能項目」；「Google高層有否考慮到已遭中國情報機構滲透」及「Google高層是否與中國軍隊合作，即使技術沒出口，是否也會從後門被偷走」。



Google於2010年退出中國市場後，被指開發中國版「蜻蜓」（Dragonfly）搜尋器。美國參謀長聯席會議主席鄧福德年初曾指，Google在華經營業務間接助長中國軍隊，人工智能技術的輸出則協助中國政府監控人民，形容情況令人關注。