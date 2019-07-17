17歲女網紅與男友爭執遭斬首　身首異處照被上載社交網　

美國紐約一名17歲女網紅上周六（13日）晚，與其在網上認識不足3個月的男友去看演唱會，兩人回程期間發生爭執。少女次日慘遭殺害，其男友更將對方身首異處的照片上載社交平台Instagram（Ig），引來不少人轉載。Ig已移除男子的帳戶，正與警方合作及運用科技阻止有關照片流傳。



德溫斯（Bianca Devins）的兩個Ig帳戶擁有3.5萬名追蹤者，並活躍於相片交流區「4chan」等。警方稱，22歲男子克拉克（Brandon Clark）涉嫌在車內殺害德溫斯，並將其屍體的照片上載至4chan、即時通訊軟件Discord和Ig。據報他曾在Ig的限時動態中說：「地獄要來了，這是救贖，對吧？」，且寫下自己的死亡日期為2019年7月14日。



克拉克其後報案，供稱自己殺害了女友。警方抵埗時發現他試圖以刀傷害自己，其後將他送院檢查，並於周一正式控其以二級謀殺。克拉克上載的不安照片引來不少網友關注，其後網友紛紛上載德溫斯生前照片、花朵及動物圖片，附上其名字的標籤，希望覆蓋該張不安照片。