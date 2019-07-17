登月50周年前夕公布片段　NASA曾分析月球土壤覓外星人

人類登月里程碑即將迎來50周年，美國太空總署（NASA）乘時公布一段塵封至今的19分鐘珍貴片段，記錄科研人員分析太陽神11號帶回的月球土壤樣本，以圖探尋月球存在外星生命的可能性的過程。另一方面，NASA早前公布將與私營公司合作，密鑼緊鼓籌備重返月球計劃，計劃未來於月球背面建望遠鏡，盼解銀河奧秘。



NASA將該段年代久遠的16毫米底片格式錄像重製，片段可見，當時加州艾姆斯研究中心的研究員全副裝備，小心對待月球土壤樣本，透過密封無菌箱進行實驗，以防空氣流入造成交叉污染，引起發現生命假像。團隊在數月間模擬達300種可能適合繁殖的環境條件，並提供成長養分予樣本的潛在生物體，可惜最終未有發現任何生命迹象。



首次生物採樣實驗為現代天體生物學奠下里程碑，尋找地球外生命體的探索仍在進行中。趁周六（20日）將迎來人類登月50周年紀念日，NASA早前公布擬於2024年再次實現人類登月，其資助的一個科羅拉多州實驗室亦正研發，方便太空人操控的遠距遙控機械人，冀10年內於月球表面建造望遠鏡，有助進一步探索銀河系。