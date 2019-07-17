Google被指與華合作「叛國」　特朗普擬調查

Paypal共同始創人、共和黨金主泰爾（Peter Thiel），周日（14日）指控互聯網公司Google與中國合作開發的搜尋引擎「疑似叛國」。美國總統特朗普周二（16日）表示，希望司法部長巴爾對上述指控作出調查。Google發言人否認指控，強調公司並沒有與中國軍方合作。



泰爾促請聯邦調查局（FBI）及中央情報局（CIA），調查Google是否已被中國滲透。特朗普在社交網Twitter稱：「泰爾是個很棒及很出色的人，他對這議題比其他人更熟悉，特朗普政府會看一看。」他在內閣會議透露，司法部將調查泰爾對Google的指控是否真實。



Google全球政府事務和公共政策副主席巴蒂亞（Karan Bhatia）表示：「與其他科技企業比較，我們現時基本上很少與中國合作。」他亦否認中國情報機構滲透了Google、或對其竊取代碼的行為「視而不見」。他又補充，公司與美國政府合作並非源自中國的壓力。



巴蒂亞續指，Google已中止研發遵守中國審查規則下的搜尋引擎，強調在與「重要持分者」討論後，才會開發類似的引擎服務。