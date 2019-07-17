章瑩穎案量刑審訊結束　獄警爆被告拘留時屢違規

中國女留學生章瑩穎於美國遭綁架謀殺案，在當地時間周二（16日）已完成量刑審訊階段，法官宣布休庭並與控辯雙方律師私下見面，商討給予陪審團的最後指示。雙方將於當地周三（17日）上午9時分別作最後結案陳詞，隨後由12人組成的陪審團閉門商議，假如要決定被告克里斯坦森（Brendt Christensen）死刑則要達成一致裁決。



報道指，檢察官在量刑審訊最後一天播出多段電話錄音，其中被告的前妻曾笑稱，希望即將出庭作證的被告前女友在作證期間暈倒。至於被告在與母親的通話中表示，自己在獄中每天要睡12個小時，這跟辯方律師稱被告飽受睡眠困擾的說法互相矛盾。



過去一星期，控方為了讓陪審團相信必須判處被告死刑，強調「重判」的原因包括犯罪「經過大量規劃和預謀」，並以「特別令人髮指、殘忍的方式」犯案，且被告至今無悔意，也沒有透露章的下落，對其家人影響巨大。辯方則透過證人作供和證詞，將被告描述為一個聰明而有禮貌的青年，正努力應對抑鬱、焦慮、睡眠、酗酒等問題。



另有美媒報引述獄警透露被告拘留期間的生活，指其所住房間備有電話、個人淋浴設施，還可觀看電視，進行視像通話；另按規定，拘留人士每次不可帶超過3本書入房，他卻曾被發現違反這規定。克里斯坦森又被指在拘留期間曾接獲傳票，原因是他曾掩護同房另一被拘留者製造和使用加熱裝置，用身體擋住房門，阻止獄警查看房內情況，但他未因而受罰。