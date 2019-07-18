章瑩穎案即將宣決　控方結案陳詞︰正義必須昭彰

中國女留學生章瑩穎於美國遭綁架謀殺案，伊利諾伊州皮奧里亞聯邦法庭周三（17日）進行第三階段、即量刑階段的審理，12名陪審團成員將決定被告克里斯坦森的判刑。章瑩穎的家人一早便抵達法庭，章母更是首次聽審。在控辯雙方結案陳詞前，法官特意提醒陪審團，只能基於庭內證詞衡量判刑，不能受外界報道影響。



在上午的審判中，控辯雙方先後向陪審團提出量刑考慮因素。檢方提到，希望陪審團考慮到案件是綁架致死案，克里斯坦森對章瑩穎做出殘暴的身體暴力，且是有計劃地殺人；克里斯坦森的行為，對章瑩穎家人帶來極大傷害，同時為其他人帶來威脅；且被告在明知章在無力反抗下，仍作出暴行；克里斯坦森至今從未表達出悔意，而且他一直不配合聯邦調查局（FBI）的調查。



而檢方在結案陳詞時提到，正義必須得到昭彰，詳細講述了案件為章瑩穎家人的傷害，並特意強調章家人痛苦的來源，就坐在被告席上，呼籲陪審團作出正確的判決。



至於辯方則提到，克里斯坦森此前未有犯罪前科，且已坦白交代殺人罪行；其父母患有精神病，如克里斯坦森被判死刑，其父母會失去唯一可依靠的人。辯方又提及克里斯坦森的精神狀態，指他的妻子為他造成傷害，兩人一直保持開放式婚姻關係，令他情緒不穩；克里斯坦森曾表現出嚴重抑鬱傾向，加上其妻子與女友在案發當天，到了他渡蜜月的地方渡假，對他造成極大打擊。辯方強調，終身監禁已是很嚴重的懲罰，所有生命都是可貴的，包括克里斯坦森的生命。



目前，上午庭審已結束，辯方將在下午庭審時進行結案陳詞，陪審團其後便會進行商討，並決定克里斯坦森的命運。