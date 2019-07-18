章瑩穎案情回顧︰趕時間誤信兇手　慘遭強姦肢解

一位擁有光明前途、天真可愛的女生，為了追尋夢想和知識，不惜離開熟悉的家鄉，渡過大洋前往美國留學，卻因趕時間及誤信人性本善，登上陌生人的私家車，最終客死異鄉，遺體至今下落不明。這是在美國慘死的中國留學生章瑩穎的故事，雖然案件或將隨法庭宣判而落幕，但帶給章瑩穎家人的傷痛，一生亦不可能消失。



一切要從2017年說起。1990年出生於福建南平市、北京大學深圳研究生院碩士畢業的章瑩穎，在中國科學院客座學習期間，獲得前往美國伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校交流學習的機會，並在同年4月啟程。



同年6月9日、也就是案發當天的下午1時許，章瑩穎本來計劃從大學出發，前往公寓簽下租約，卻因錯過了巴士而遲到。人生路不熟的章瑩穎，嘗試尋找其他巴士不果，匆忙間一輛私家車在她身邊停下，一名陌生人自稱是警員，向她表示願意載她一程，結果她便登上私家車，從此下落不明。



同日晚上，章瑩穎的友人及教援報警。至同月30日，警方拘捕該名「陌生人」克里斯坦森。經過偵訊、開庭審理後，克里斯坦森才供述章瑩穎的悲慘遭遇。克里斯坦森把章瑩穎載回住所後，隨即把她的雙手綁手再強姦，期間章瑩穎嘗試反抗，卻被緊扼脖子10分鐘。



飽嚐獸慾後，克里斯坦森把章瑩穎帶到浴室，用棒球棍猛擊頭部把她殺害，斬首肢解碎屍。警方介入調查後，發現克里斯坦森家浴室的下水道傳出屍臭，加上他曾購買通渠劑，懷疑章的遺骸被沖到下水道中，但因克里斯坦森一直拒絕透露棄屍地點，一直未能確認，亦令章家人「落葉歸根」的希望幻滅。