被告無悔意口供反覆無常　拖延審訊諸多理由圖免死

轟動中美的章瑩穎綁架謀殺案，美國時間周三（17日）將在伊利諾伊州皮奧里亞聯邦法庭宣判。由落網被捕到開庭審理，29歲被告克里斯坦森的供詞反覆無常，由否認殺人到認罪，再到希望以棄屍地點換取免死，強調自己精神不穩，講述殺人經過卻表現興奮，令檢方亦直斥他「毫無悔意」。



克里斯坦森在2017年6月30日，亦是章瑩穎失蹤21天後落網。雖然克里斯坦森起初否認殺人，他及其代表律師亦曾嘗試以包括歧視等理由，試圖駁回檢方起訴，又一再要求法院延遲審訊。隨着警方查出愈來愈多證據後，克里斯坦森才在承認殺人，但其代表律師又一再強調克里斯坦森備受抑鬱、失眠和酗酒困擾，嘗試尋求幫助，卻最終無法控制自己。



案件延至今年6月3日開審。在6月24日結束的第一階段定罪審判中，12名陪審團僅花了2小時，便裁定克里斯坦森一項綁架謀殺罪和兩項虛假陳述罪罪名成立。到維期7天的第二階段量刑審判的庭審中，35名證人依次出庭作證，大量證據披露於公眾面前，包括克里斯坦森的女友偷錄他承認殺人的說話、在他電腦中發現連環殺手文章、搜索如何肢解人體的紀錄等等，顯示克里斯坦森有預謀、精心策劃地殺人。



在庭審期間，克里斯坦森的表現亦備受關注。獲父母上庭求情時，克里斯坦森曾用手遮住眼睛哭泣，惟庭上播放其前女友布利斯偷錄的對話，卻踢爆他講述殺人經過時表現興奮，甚至還會發出笑聲，囂稱自己在19歲已開始殺人，是一名連環殺人兇手。



案件至今已迎來最後階段，12名陪審團如最終一致同意，克里斯坦森便會判處死刑，如有1陪審員不同意，他則被判處終身監禁不得保釋。同時，法官有權推翻陪審團的判決。