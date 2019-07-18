華裔科學家成功令白紋伊蚊數目大減　專家批成本太高

美國密歇根州大學一名華裔科學家，在2016年至2017年的18周內，成功將廣州兩個島嶼內的白紋伊蚊大幅減少，然而有關方法被批評無法用在較大範圍，而且可能非常昂貴。



白紋伊蚊又稱亞洲虎蚊 （Asian tiger mosquitoes），雌性的白紋伊蚊能傳播登革熱、寨卡病毒等病症。科學家利用嶄新滅蚊技術，先令蚊子感染一種打擊病毒的細菌，再用微量輻射令牠們無法繁殖。



由華裔科學家習志勇（Zhiyong Xi）和他的團隊在廣州兩個出現登革熱疫情的島嶼進行實驗，將已受細菌感染的雄性白紋伊蚊釋放在這兩個島上，結果該兩個島上的雌性蚊子數量每年大幅減少83%至94%，和氣他滅蚊方法的成效相若，其中有數個星期甚至記錄不到有雌性白紋伊蚊存在。



習志勇的研究成果在周三發表在《自然》期刊，他表示未試過有其他方法能更有效滅蚊。不過隨即有外國學者潑冷水，因為這個方法需要釋出大量雄性蚊子，每周需要釋出400萬隻，兩年來的實驗更釋出了2億隻蚊。世界著名滅蚊專家奧尼爾（Scott O'Neill）對於在這兩個細小島嶼內需要釋出大量蚊子感到擔憂。馬里蘭大學的生物學家洛維特（Brian Lovett）則表示，這種滅蚊方法不能一勞永逸，他說：「你需要不間斷地進行，否則雌性白紋伊蚊會很快回復之前水平。」由於需要定期觀察，因此可能需要用很多錢。