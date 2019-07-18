新一代特種部隊步槍　將配備I-Rail智慧導軌系統

美國陸軍已批准使用一種名為「智慧型導軌」(Intelligent-Rail) 步槍的軟硬件系統，它將整合到新一代特種部隊步槍當中，可協助使用者進行瞄準、整合數據並傳輸至指揮中心。



美國傳媒報道，開發該系統的是一間來自維珍尼亞州特殊零件開發商，它將為美軍新一代特種部隊步槍整合這個智慧導軌系統。該公司總工程師兼I-Rail開發專案主任費爾德曼（Ben Feldman）表示，新一代特種部隊步槍將取代目前使用的M4卡賓槍和M249特種部隊自動步槍。



費爾德曼指出，T-Worx的I-Rail智慧導軌系統是一組軟硬件平台，過去10年來已開發出6種不同版本。該系統可為步槍配件提供長時間巡邏所需的電源，士兵只需要在步槍槍托中插入12-AA級電池組以及兩組備用包，就能保證全程電力供應。它可以在步槍上進行數據分析，並將諸如部隊移動等信息傳輸到指揮中心。



費爾德曼透露，美國陸軍最近才確認I-Rail智慧導軌系統符合陸軍皮卡汀尼智慧導軌（Picatinny Smart Rail）標準的要求。皮卡汀尼導軌是一種槍械上的導軌介面系統，用於為槍械上附加戰術配件提供標準化的安裝平台。