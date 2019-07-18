馬斯克︰新技術測試成功　有望憑腦電波遙控電腦

只要念頭一動，就能用「腦電波」遙距控制電子設備？聽起來實在似是天方夜譚。美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克周二（16日）在三藩市宣布，旗下的神經科技公司「Neuralink」研發的腦部晶片技術，已在實驗老鼠身上已取得成功，可以腦電波遙控電腦或及智能電話。技術擬於明年開始人體測試，有望改善癱瘓病人生活。



馬斯克與Neuralink團隊在發布會上，公開「腦部機器介面」的晶片和傳導絲。傳導絲比頭髮更幼細，可透過微創手術機械植入腦中，並連結一部外形有如藍牙耳機的機器。技術的目標是，用家透過戴在耳上的機器，透過腦電波遙控電子設備。報告指，在19個老鼠實驗中，成功率達87%；馬斯克更在會上指，實驗猴子亦成功以腦信號遙控電腦。



不過，馬斯克雖然有意在明年開始進行臨床測試，但這項突破性技術尚未獲美國食品及藥物管理局許可。傳媒亦質疑，腦神經學家研究多年仍未有採用腦部機器介面，估計技術難以一步登天進入商業領域。不過，馬斯克豪言指，希望技術最終能達致人類與人工智能（AI）的結合。