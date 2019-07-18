微軟：伊朗俄國針對美政治組織網攻　過去1年近800次

美國總統大選將於2020年舉行，電腦公司微軟周三（17日）表示，公司過去1年偵測了近781次針對其應用了「帳戶防衞服務」（AccountGuard service）用戶的網攻。這些攻擊主要來自伊朗、俄羅斯及北韓等地，由疑似受國家資助的黑客發起，其中95%針對位於美國的政治組織。微軟指出，網攻可能是直接攻擊選舉系統或競選活動的先兆。



使用Microsoft Office 365軟件的聯邦、國家及當地政黨候選人、政黨委員、選舉相關科技銷售商和非牟利或非政府組織，均可登記使用微軟的免費安全工具－帳戶防衞服務。微軟表示公司在過去1年向近1000名用戶發出通知，指他們成為國家資助網攻的目標或受到波及，其中84%的用戶是商業帳戶，其餘則為個人電郵帳戶。



帳戶防衞服務自去年8月推出，向逾24個國家提供服務，惟網攻對象有逾9成針對美國組織，微軟指出這與美國用戶的數量不成正比。微軟用戶安全及信任資深副總經理伯特稱，美國的民主黨派組織需要特別感到擔憂，因它們對比大企業擁有更少資源抵抗網攻。



微軟透露，其中一個網攻組織是相信與俄羅斯軍方情報有關的「Fancy Bear」，該組織與2016年民主黨候選人電郵遭到入侵有關連。而在網攻問題上往往被外國提及的中國，微軟稱其針對政治組織的網攻次數未有如其他3國般龐大，但仍然是活躍的威脅。