變臉FaceApp大受歡迎　引國安私隱問題

近日一款名為「FaceApp」的手機應用程式在歐美大受歡迎。然而，該個由俄羅斯公司開發的程式，被揭可能會存取用家在手機中的資料。有美國參議員擔心上述程式會引起國家安全及私隱問題，呼籲聯邦調查局（FBI）展開調查。



FaceApp以人工智能來為用家的照片變臉，從而讓用家看到自己變年輕或變老的樣子。不過，有專家質疑FaceApp可以任意存取用家在手機中的所有照片，甚至其他個人資料。在程式的服務條款中，更註明程式可以自由地使用用家的照片，不用為此補償用家，一旦用家同意了該條款，就不可改變此決定。



俄羅斯一直被指曾透過網絡黑客的力量來干預2016年美國總統大選，因此美國國會議員都擔心FaceApp會威脅到國家安全及國民個人私隱。參議院少數黨領袖、民主黨的舒默致函FBI，提到：「FaceApp來自俄羅斯，令人對它會何時及如何向第三方，包括外國政府，提供美國人的資料產生疑問。」民主黨全國委員會更已呼籲2020年的美國總統候選人立即刪除FaceApp。



FaceApp的行政總裁貢恰羅夫（Yaroslav Goncharov）則表示，程式沒有將用家的照片用在其他用途上。他指，大部分用家上傳的照片會於48小時內從伺服器中刪除，該公司亦沒有向俄羅斯政府提供該些資料。