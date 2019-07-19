特斯拉車輛安全報告：平均行駛2.7億公里就有一宗起火事故

美國電動車生產商特斯拉周四（18日）發表今年第二季度車輛安全報告，聲稱該品牌旗下電動車的車禍發生率和自燃起火的機率都比美國官方的平均數據較低。



報告分為兩部分，分別為自動駕駛系統安全和車輛起火統計。在首部分，啟動自動駕駛系統的司機每行駛約526萬公里會發生一宗車禍；沒有啟動自動駕駛系統但使用了安全功能的司機，每行駛約352萬公里會發生一宗車禍；沒有啟動自動駕駛系統和使用安全功能的司機，每行駛227萬公里就會發生一宗車禍。



相比之下，美國高速公路安全管理局（NHTSA）的最新數據顯示，在美國，車輛每行駛80萬公里就有一宗車禍發生。



至於車輛起火事故，特斯拉稱旗下汽車發生火警非常罕見，有時一季也不會出現一次，為了避免對這些數字的錯誤解讀，並與行業數據進行比較，特斯拉將每年發表一份最新的汽車火警數據。



在這次報告中，特斯拉表示2012至2018年期間，他們出產的汽車每行駛2.7億公里就有一宗起火事故發生。相比之下，來自美國國家防火協會（NFPA）和美國交通部的數據顯示，美國汽車每行駛3058萬公里就會發生一次起火事故。