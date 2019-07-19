親信向女星付掩口費前　特朗普與律師密密通電

美國總統特朗普被指與脫星斯蒂芬妮（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）有染，他對於親信向女方支付掩口費是否知情，成為檢察官調查焦點。一批法庭文件近日在美媒爭取下公開，顯示特朗普在大選前數周、即親信忙於安排掩口費事宜之際，密密與涉案的私人律師、發言人及傳媒老闆通電話及發訊息。不過，檢察官最終決定，在此案中僅控告科恩一人，檢察部門拒絕回應或解釋原因。



斯蒂芬妮稱曾與未上任總統的特朗普有染，科恩等親信被指向她付掩口費，八卦小報的《國民問詢報》母公司AMI主席佩克（David Pecker）則被指協助壓下不利新聞。法庭文件指，特朗普在2016年10月8日至10月28日，5次打電話給科恩，當時正值他的桃色醜聞爆出。當地時間10月8日晚上7時20分，特朗普、其發言人希克斯及科恩三人多次一同通話，為時數分鐘。之後科恩與佩克及AMI一名負責內容的職員多次通話。



到了8時3分，科恩致電特朗普再談了8分鐘。涉事AMI職員不久後與科恩多次通話，然後前者向科恩發訊息指：「基思會做的。」通電具體內容未公開，檢察部門一名調查員在文件中寫道，相信眾人當時正設法阻止斯蒂芬妮的說法公開，而基思指的是她的代表律師。10月28日，科恩正準備支付掩口費的最後手續時，他曾與特朗普通電5分鐘，之後與斯蒂芬妮律師互發訊息，科恩向對方表示感謝，對方回應到現在「大家沒事了」。科恩同日又多次致電涉事AMI職員及佩克，三人在付款後及斯蒂芬妮新聞爆出後多次溝通，當中科恩曾說：「他（特朗普）瀨嘢（Pissed）了」。



民主黨議員希夫指新證據顯示特朗普指揮這次貪腐行動，應如科恩一樣被刑事起訴。科恩去年承認觸犯競選條例，正為3年刑期服刑。他稱特朗普直接指使他向兩名女子付掩口費，另一自稱與特朗普有染女子麥克唐納的掩口費通過AMI支付。科恩又指特朗普長子唐納德及其親信曾向他補回掩口費支出。但特朗普團隊堅稱他本人不知情。