巴西政府2006年起，杯葛塞拉多森林砍伐地區生產的大豆。近日在《科學進展》（Science Advances）期刊發表的論文指出，這將在未來30年，防止360萬公頃森林原生植被轉化為農田。



奧地利國際應用系統分析研究所科學家索特洛尼（Aline Soterroni）的研究指，杯葛購買塞拉多森林砍伐地區生產的大豆，不會影響農產品發展，但在未來30年，至少可以減少巴西全國碳排放總量的8%。研究還比較了中國和歐盟這兩個巴西主要客戶，對森林帶來的破壞風險。結論是雖然塞拉多地區供給中國市場的大豆數量是歐盟的2.5倍，但兩者對巴西森林帶來相同風險。索特洛尼希望這項研究，可供未來的國際商業條約應用，加入限定保護環境的條件。



2006年，巴西政府、農業工業和環境保護組織簽署一項協定，杯葛購買塞拉多森林砍伐地區生產的大豆。去年，環境部去年指，89個參與城市每年的森林砍伐量此後下降了85%。研究人員和環保組織認為，這類協定比法律更有效，因為它們是相關部門之間簽署的協定。



巴西大豆生產者協會6月發聲明，反對有關協定。美國農業巨頭嘉吉公司（Cargill）也向政府表示反對，指杯葛塞拉多地區大豆，很可能對農民和依靠農業為生的社區造成嚴重後果。