赴敍利亞加入IS成領導層　哈薩克裔漢被起訴

美國一名涉於2013至2018年到敍利亞加入極端回教組織「伊斯蘭國」（IS）的哈薩克裔男子，早前被敍利亞民主部隊（SDF）生擒後移交美國，由聯邦調查局（FBI）扣留候審。美國司法部周五（19日）宣布起訴該男子，指他涉嫌到敍利亞加入IS，招攬美國人到當地為IS效力。他同日下午在紐約布魯克林聯邦法院提堂後不准保釋，繼續還押。



司法部發聲明指，原居於紐約的43歲被告阿賽諾夫（Ruslan Maratovich Asainov），於2013年經土耳其進入敍利亞，加入IS成為狙擊手並成為領導層，負責訓練其他IS成員使用武器。



聲明又指阿賽諾夫在2015年3月，要求一名紐約警察情報部門的機密線人，寄給他約2800美元（約2.2萬港元），以便他購買步槍瞄準鏡。該名線人在2008年已認識阿賽諾夫，並於2014年在網上發現他身處敍利亞，於是開始跟他聯絡監察其行蹤。



阿賽諾夫曾向該線人發訊息，在提到IS時稱「我們（IS）是世上迄今最惡名昭彰的恐怖主義組織」，並表示願為IS戰死沙場。阿賽諾夫又招攬該線人帶同家眷到敍利亞加入IS，並稱「就算是祖母級都無妨」。