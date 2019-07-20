傳庫德洛將與國內科企高層開會　料商討華為禁令

美國政府封殺中國科技巨企華為影響國內科技巨企。英媒周五（19日）引消息人士，指白宮首席經濟顧問庫德洛將於下周一（22日），與多家為華為供貨的半導體及軟件公司管理層開會，討論與華為禁令有關的事項。



報道引述兩名與會議相關人士，指會議會在白宮舉行，財長姆紐欽亦會出席。已獲邀出席的公司包括半導體硬件生產商英特爾、美光科技、高通和博通。此外，軟件商微軟和互聯網公司Google亦在受邀之列。



白宮官員證實有相關會議，但指會議會討論多項經濟議題，華為只是其中一項，並非舉行會議的主要原因。



另外，美國政府去年通過國防授權法案（NDAA），從今年8月13日開始，禁止美國聯邦機構採購海康威視及浙江大華等中國公司製造的監控設備。惟多間聯邦機構的外判商指有關法例含糊，周五與聯邦政府總務管理局（GSA）開會表達他們的憂慮。



外判商指不清楚法例是禁止他們，在法例生效後繼續採購海康威視等的監控設備，還是要在限期前拆除所有相關設備。又有外判商擔心，假若他們向私人客戶出售該等設備，會否被取消與聯邦政府或獲聯邦政府資助機構的合約。



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