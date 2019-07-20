最大宗政府機密被盜案　NSA前承包商僱員判囚9年

美國國家安全局（NSA）一名前承包商僱員早前承認，在20年間竊取等同5億頁政府機密文件，當中包括涉及軍事行動的國防機密。他周五（19日）在馬里蘭州地方法院被判監9年，獲釋後需接受監管3年，為該宗美國歷來最大宗政府機密被盜案訴訟畫上句號。



案情指，54歲的退役海軍士兵馬丁三世（Harold Martin III）在至少7家為不同政府機構提供服務的公司工作，期間可以接觸高度機密的文件。包括NSA、中情局、網絡司令部等。他被控盜取國家機密及洩密等20項罪名，但調查人員調查近3年後，找不到洩密的證據，於是撤銷其中19項控罪，只控告蓄意盜取國防機密罪，馬丁三世於今年3月與司法部達成認罪協議。



俄羅斯防毒軟件生產商卡巴斯基有僱員於2016年8月收到訊息，要求安排與公司總裁對話。一個名為 Shadow Brokers的黑客組織其後在網上公開NSA的黑客工具，並稱會以100萬比特幣拍賣其他從NSA盜來的編碼。卡巴斯基認為匿名帳戶是馬丁三世，遂通知NSA。NSA在馬丁三世寓所及座駕，搜出大量政府機密文件和多達50TB的資料。