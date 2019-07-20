黑人女議員偕9歲女超市受辱　遭白人漢叫「滾回老家」

美國總統特朗普日前在Twitter發文，向民主黨4名少數族裔新生代議員發炮，叫她們若對國家不滿大可以「滾回老家」，言論被指種族歧視。事件仍鬧得沸沸揚揚之時，喬治亞州一名懷孕非裔女州眾議員聲稱，與9歲女兒在超市遭一名中年白人男子引用特朗普該句說話並加粗言辱罵。



受辱的眾議員托馬斯（Erica Thomas）代表喬治亞州奧斯特爾選區，她稱周五（19日）與女兒在超市排隊付款，由於她有身孕不能久站，於是選了快速付款的隊伍。期間一名相信已付款的白人男子趨前，指她買了超出快速付款的限額，並粗言辱罵她是「懶惰狗娘養的」。



托馬斯回應該男子，解釋她懷胎9個月不能站太久，並非懶惰；但男子反唇相稽，說：「你們這些人真無知。」其後有超市職員上前，請該男子離去。托馬斯指，當時她並沒表露自己是公職人員，她其後在Facebook上載片段講述遭遇，並稱已報警，由於她沒拍下當時經過，她稍後會到超市索取閉路電視錄像作為證據。



另外，將於10月代表密歇州到拉斯維加斯競逐一項選美比賽的20歲華裔大學生凱西‧朱（Kathy Zhu，音譯），周四（18日）在Twitter貼文，指選美主辦單位褫奪了她的代表資格，原因是她「恐回」，去年在大學一個活動中拒絕試戴回教頭巾，以及在社交網發表侮辱黑人的言論。



凱西‧朱在貼文中指，她當日不試戴頭巾，是認為那是對中東回教女性的壓迫；而該條被指侮辱黑人的貼文，其實適用於每個不同的族群和社區。她在該回覆網民的貼文中寫道：「你可知道，大部分黑人死亡的個案，都是由黑人造成？怪罪別人之前請先搞好自己的社區。」凱西‧朱早在特朗普於2016年競選總統已是他的忠粉，她不時在社交網上載戴上特朗普招牌紅色棒球帽的照片而為人認識。